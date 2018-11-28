طريقة سهلة وسريعة لإنهاء المكياج في خمس دقائق

تَقضي معظم السيدات وقتًا طويلاً كل صباح لوضع المكياج الخاص بهن مما يتسبّب في ضياع الوقت وذهابهن متأخرات عن موعد العمل.

إليك طريقة لإنهاء مكياجك في 5 دقائق:

إخفاء الهالات السوداء

احرصي سيدتي على استعمال الكونسيلر لإخفاء الهالات تحت عينيك وفي الزوايا الداخلية بجوار أنفك، حيث سيُعطي هذا لوجهك مظهرًا رائعًا، كما يُمكن أن يؤثر الطقس والتوتر والنوم المتأخر والتغيرات الهرمونية على لون بشرتك، لذلك لابد أن يكون في حقيبتك 4 ألوان من خافي عيوب البشرة لتستخدميها في أيّ وقت.

استخدمي أحمر الخدود

أحمر الخدود هو أسرع طريقة لتبدو بشرتك مُشرقة، اختاري أحمر الخدود البودرة أو الكريمي حسب المناسب لكِ، ووزّعي اللون على خديك مع مزجه باستخدام الفرشاه أو الإسفنجة.

استخدمي الماسكارا السوداء

الماسكارا السوداء تبدو رائعة ومثالية للجميع وهي تُغني عن عمل مكياج للعين، واحرصي عند وضعها على فصل الرموش عن بعضها لتجنب التكتلات.

استخدمي مُلمّع الشفاه حتى تكتمل إطلالتك الرائعة فهو يعمل على إضاءة الوجه وجعل الشفاه أكثر اكتمالًا، واحرصي على اختيار ألوان أغمق من لون شفتيك الطبيعي.