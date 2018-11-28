اللون الأصفر يسيطر على موضة شتاء 2019

لم يتوقع أحد ذلك، لكن اللون الأصفر قد أصبح أحد ألوان موسم شتاء هذا العام، وعلى عكس لوحة ألوان الشتاء التي غالبا ما تغلب عليها الظلال الداكنة ودرجات الرمادي، فإن اللون الأصفر يجلب الضوء والفرح والحيوية إليك، ويمكنك اقتباس أفكار دمج هذا اللون في خزانتك من إطلالات رواد ستايل الشارع.

وعلى سبيل المثال، يمكنك الحصول على إطلالة أنيقة باللون الأصفر بارتداء بدلة من قماش الكوردروي باللون الأصفر وتنسيقها مع قميص أبيض أو بلوزة صوفية سوداء بياقة عالية، أو يمكنك اختيار معطف الترانش أو المعطف الجلدي بهذا اللون، أو فقط بلايزر الكاروهات بظلال الأصفر.

وإن كنت تحبين الإطلالة الرياضية فيمكنك اختيار بدلة رياضية بهذا اللون، أو تنسيق البنطلون الرياضي أو الليغينغز مع بلوزة صوفية صفراء.

أما إذا كنت لا تملكين الجرأة لارتداء قطعة كاملة بهذا اللون ما رأيك إذا بدمجها بطريقة خفية في إطلالتك على شكل إكسسوار؟ كحقيبة يد أو بوت الكاحل أو حتى زوج من النظارات الشمسية أو قبعة صوفية دافئة.