بالصور| رغم فارق السن.. قصة زواج ملك ماليزيا من حسناء روسيا بعد إسلامها

يكبر ملك ماليزيا السلطان محمد الخامس، أوكسانا فويفودينا ملكة جمال روسيا لعام 2015 بحوالي 24 عاما، رغم ذلك لم يثنيه هذا الفارق عن الزواج بالشابة التي عملت بمجال الموضة والأزياء، منذ عرفت بأنها ملكة جمال روسيا.

وأشارت تقارير صحفية وفق ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن "أوكسانا" اعتنقت الإسلام في 16 إبريل من العام الحالي، ما زاد فرصها في الفوز بقلب الملك، فقد تخرجت من كلية الأعمال في الجامعة الروسية للاقتصاد، وهي ابنة طبيب روسي.

ومن عروض الأزياء في الصين وتايلاند إلى الحياة الملكية بجانب محمد الخامس الذي يبلغ من العمر 49 عاما، وتوليه منصب ملك ماليزيا في ديسمبر 2016، ليصبح بذلك الملك رقم 15، الذي أقام حفل الزفاف ضخم بالعاصمة الروسية موسكو، بإحدى المناطق الملكية الفاخرة "باروفوشا كونسيرت هيل".

تميز حفل الزفاف بخلوه من المشروبات الكحولية، وبفخامته، واحتواؤه على طعام صنف أنه "حلال" فقط، فقد ارتدى الملك زيا تقليديا ماليزيا، بينما كانت أوكسانا التي تبلغ من العمر 25 عاما ترتدي فستان زفاف أبيض، ومن المتوقع تغيير اسمها بعد انتقالها للعيش في كوالالمبور إلى ريحانا أوكسانا غورباتينكو.

ورغم زواج الملك منها إلا أنها لن تصير ملكة للبلاد، لأن هذا اللقب لا تحصل عليه سوى الماليزيات من السكان الأصليين فقط، وقد سبق للملك محمد الخامس الزواج من زبيدة نور الدين لكنه لم يرزق بالأطفال، وانفصل عنها.

وظهرت "أوكسانا" مع محمد الخامس في عدة مناسبات وهي مرتدية الحجاب بعد اعتناقها الإسلام، وأثارت صور زفاف الملك ضجة على مواقع التواصل الاجتماعية خاصة بعد انتشار النبأ، فيما لا يزال القصر الملكي في ماليزيا لم ينشر أي أخبار أو بيانات عن زواج الملك.

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