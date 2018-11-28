اعترفت باستخدام "السليكون" وانتقدت أحلام.. محطات في حياة اللبنانية الساخرة أمل حمادة

رحلت اللبنانية أمل حمادة أمس عن عالمنا، بعدما أعلن أحمد ياسين نجل خالتها بتغريدة عبر موقع التدوينات "تويتر" خبر وفاتها بعد إصابتها بجلطة دماغية حادة، بعدما شعرت بألم في الرأس وصداع قوي وحالات تقيؤ، وحين جرى نقلها إلى المستشفى، فارقت الحياة عن عمر ناهز 41 عاما.

رصدت"هُن" أبرز المعلومات والمحطات في حياة الراحلة أمل حمادة:

- ولدت في مدينة"النبطية"، بجنوب لبنان، عام 1976 من عائلة توفّى ثلاثة من أفرادها بسبب الجلطة الدماغية.

- ظهرت "أمل" للمرة الأولى في الإعلام بعد مقابلة تلفزيونية أجريت معها، قالت فيها جملتها الشهيرة: "انقرضوا الرجال"، لتصبح فيما بعد مادّة للبرامج التلفزيونية.

-اشتهرت على "يوتيوب" بفيديوهاتها الساخرة التي تنتقد الفنانين، ومنهم الفيديو الشهير الذي هاجمت فيه الفنانة أحلام.

- عرفت "أمل" بأنها شخصية خفيفة الظل محبوبة جداً، وتميزت بامتلاكها موهبة انتقاد الآخرين بطريقة ساخرة ومضحكة.

- ظهرت بإحدي المقابلات التلفزيونية بشكلٍ مخيف واعترفت بإستخدامها مواد توضع على الوجه لإخفاء التجاعيد كالسيليكون.

- كانت ضيفة ببرنامج "مقلب بزفة"، والذي تقدمه الإعلامية نجوى لبدي، منذ عدة أيام، مع الفنان عمر كرم، حيث كان من المقرر عرض الحلقة ضمن البرنامج المقرر عرضة بشهر رمضان المقبل.

- وسيتم دفن جثمان "أمل" اليوم الأربعاء في مسقط رأسها في مدينة النبطية، حيث سيودعها أقاربها ومحبوها بمراسم الجنازة.

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