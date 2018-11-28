بالصور| أنجلينا جولي عن معاناة الناس من الحرب والإضطهاد : "أشعر بالخجل"

تشتهر الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي بأعمالها الخيرية الكثيرة، والتي وقع الاختيار عليها أكثر من مرة لتنال جائزة المرأة الأكثر تأثيراً على مستوى العالم، لما تعطيه من دروسًا في الإنسانية والأخلاق للعالم أجمع، إلى جانب تبنيها مساعدة ضحايا الأزمات والمجاعات والقضايا الإنسانية حول العالم، ليطلق عليها لقب "أيقونة الإنسانية".
ونشرت "أنجلينا" على صفحتها الشخصية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة تجمعها بأحد الأطفال وعلقت على الصورة قائلةً: "عندما ذهبت لأول مرة إلى الأماكن التي كان الناس يعانون من الحرب والاضطهاد، شعرت بالخجل من مشاعري، بسبب الحزن الذي وجدته هناك".
وتابعت: "أستطيع أن أرى المزيد من الاحتمالات في حياتي".
ويذكر أن "أنجلينا" لازالت تتعرض للانتقادات الشديدة بسبب نحافتها الزائدة، رغم محاولاتها المستمرة لإخفاء نحافتها باختيارها تصاميم وأزياء تجعل القوام يبدو أكثر تناسقًا غير مظهرة لنحافتها.
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