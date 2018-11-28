منى هلا: لا أظهر في الأعمال المصرية لهذا السبب.. وعدم أكلي اللحوم أمر شخصي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية منى هلا حقيقة الأخبار التي تناولت ارتداءها الحجاب بعد الصور التي نشرتها بمناسبة احتفالها بعيد ميلادها، موضحة أنها لم تفكر في ارتداء الحجاب مطلقًا.

وأعربت في لقاء خاص مع "فوشيا" خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40 عن استيائها من الصحفيين الذين تناولوا موضوع عدم أكلها للحوم وربطوه بمعتقدات دينية وثقافية، مشيرة إلى دور الصحافة والإعلام الحقيقي.

وتحدثت الفنانة منى هلا عن ارتباطاتها الفنية في أوروبا وسبب عدم ظهورها في الأعمال المصرية حاليًا.

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