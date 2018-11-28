هل تكون هيدي كرم بطلة فيلم آكشن قريبا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وأبدت الممثلة المصرية هيدي كرم في لقاء خاص مع "فوشيا" على هامش فعاليات مهرجان القاهرة الدولي بدورته الأربيعن، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من مسلسل "نصيبي وقسمتك" بشكل عام وحلقاتها بشكل خاص.

وأوضحت الفنانة المصرية أنها تحاول التجديد من نفسها وتجسيد شخصيات مختلفة عن أدوارها السابقة، حتى لا تصيب الجمهور بالملل.

وكشفت هيدي كرم، أنها ظهرت بلوك غريب في آخر جلسة تصوير لها، لأنها ارادات فقط التغيير والخروج عن المألوف، مؤكدة أن لا علاقة لصورها بمشاركتها بفيلم آكشن قريبا.