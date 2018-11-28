تعرَّف على السيدات  الأكثر تأثيراً بعالم الموضة في 2018

قامت منصّة الأبحاث حول الموضة Lyst بأبحاث لتحديد الشخصيّات العالميّة الأكثر تأثيراً في مجال الأناقة خلال العام 2018. وقد اختارت أكثر 10 أسماء كان لهنّ تأثير كبير على أذواق الناس وخياراتهم فيما يتعلّق بالموضة. تعرّفوا عليهنّ فيما يلي:

1 - كايلي جينر:

احتلّت العارضة كايلي جينر المرتبة الأولى في مجال التأثير في عالم الموضة. فقد استطاعت الأخت الصغرى لكيم كاردشيان أن تبني إمبراطورية تجميليّة وهي في عمر الـ21 فقط، ليبلغ عدد متابعيها على موقع إنستغرام حوالي 115 مليوناً. وهي رُزقت هذا العام بطفلتها الأولى وحصلت على لقب أصغر مليارديرة صنعت نفسها بنفسها. وقد سجّلت كايلي أكثر من مليوني بحث على شبكة الإنترنت، حتى إن الثوب الوردي الذي ارتدته بمناسبة عيد ميلادها رفع أرقام البحث عن "أثواب ورديّة" على الشبكة العنكبوتية حوالي 107% في الساعات الـ48 التي تلت ارتداءها له.

2 - كيم كاردشيان:

حصلت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان على المرتبة الثانية في مجال الشخصيات الأكثر تأثيراً في مجال الموضة. وهي دخلت هذا العام تاريخ الموضة لدى حصولها على جائزة CFDA للمؤثّرة الأبرز عالمياً. كما أطلقت مجموعة من الصيحات كان أكثرها انتشاراً موضة التسعينيّات، الأزياء الملوّنة بالتدرجات النيونيّة، بالإضافة إلى الإقبال على لوغو FF عندما ارتدت إطلالة من Fendi تزيّنت بالكامل به مما زاد البحث على أزياء هذه الدار الإيطالية العريقة على شبكة الإنترنت بنسبة 16%.

3 - ميغان ماركل:

ما زال تأثير دوقة ساسكس يتوسّع عالمياً مما جعلها تحتلّ المرتبة الثالثة على قائمة الأكثر تأثيراً في مجال الموضة لهذا العام. فإطلالات زفاف ميغان ماركل تسبّبت بزيادة البحث عن كل من دار Givenchy ودار Stella McCartney على شبكة الإنترنت.

أزياء ميغان اليوميّة تستوحي منها ملايين النساء حول العالم، وهي أطلقت هذا العام موضة الياقة البحريّة، وثوب "التوكسيدو". وقد أظهرت الإحصاءات ارتفاع نسب البحث عن كلّ علامة ترتديها بنسبة 200% في الأسبوع التالي لظهورها بإطلالة معيّنة.

4 - كاردي بي:

حصلت مغنية الراب كاردي بي على المرتبة الرابعة في مجال الشخصيّات الأكثر تأثيراً في عالم الموضة للعام 2018. فقد رأيناها خلال أسابيع الموضة العالمية تجلس إلى جانب آنا ونتور، رئيسة تحرير مجلة "فوغ" الأميركية، خلال عرض المصمم Alexander Wang. وهي استطاعت طوال هذا العام أن ترفع نسب البحث على الإنترنت عن جميع المصممين والعلامات التي ارتدت من توقيعهم.

5 - بيونسيه:

احتلت نجمة الغناء بيونسيه المرتبة الخامسة بين الشخصيات الأكثر تأثيراً في عالم الموضة لهذا العام. وقد سرقت الأنظار خلال ظهورها في مهرجان "كوتشيللا"، حيث كانت أول امرأة ذات بشرة ملوّنة تشارك بهذا الحدث الغنائي العالمي. ارتدت بيونسيه بهذه المناسبة إطلالة باللون الأصفر من توقيع Balmain مما زاد البحث عن هذه الدار على الإنترنت بنسبة 58%، أما بدلتها الورديّة التي ارتدتها خلال أغنيتها المصورة الأخيرة، فقد زادت البحث عن "بدلات ورديّة" على موقع الإنترنت خلال الصيف الماضي.

6 - سيرينا ويليامز:

تُعرف بطلة كرة المضرب سيرينا ويليامز بإطلالاتها اللافتة في الملاعب مما جعلها تحتلّ المرتبة السادسة بين الأكثر تأثيراً في مجال الموضة. وقد أطلقت هذا العام موضة الأزياء السوداء للاعبات كرة المضرب مما زاد البحث عليها بنسبة 108% على شبكة الإنترنت.

7 - كيارا فيراغني:

حازت المؤثّرة الإيطالية كيارا فيراغني على المرتبة السابعة بين الأكثر تأثيراً هذا العام. وهي تزوّجت خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي بثوب من Dior وتابع مراسم زواجها 15 مليون شخص على موقع انستغرام. مما زاد البحث عن علامة Dior بنسبة 109% في الأسبوع التالي لزفافها.

8 - بلايك لايفلي:

حصلت النجمة الهوليوودية بلايك لايفلي على المرتبة الثامنة بين الأكثر تأثيراً هذا العام. وقد كانت إطلالة البدلة النسائيّة هي المفضّلة لديها خلال العام 2018. وفي إحدى جولاتها الترويجيّة لفيلم A Simple Favor ارتدت بدلة باللون الكريمي من Ralph Lauren وقد كانت إطلالتها وراء 4000 بحث على الإنترنت عن البدلات التي تحمل توقيع الصمم الأميركي رالف لورين.



9 - ريهانا:

تُعتبر النجمة الباربادوسيّة ريهانا من المؤثّرات في عالم الموضة على الصعيد العالمي، والنجاح الذي حقّقته علامتها Fenty في مجال الموضة والتجميل خير دليل على ذلك. كلّ ذلك جعلها تحتلّ المرتبة التاسعة في قائمتنا.

ثوب ريهانا الوردي الذي ارتدته بمناسبة عيدها الـ30 وحمل توقيع YSL فُقد من الأسواق مباشرةً بعد ظهورها به، أما إطلالتها التي ظهرت بها في مهرجان "كوتشيللا" والتي حملت توقيع Gucci فزادت البحث عن هذه العلامة على شبكة الإنترنت بنسبة 19%.

10 - أريانا غراندي:

يبلغ عدد متابعي النجمة أريانا غراندي على موقع انستغرام 136 مليوناً. وهم يشكّلون جيشاً يرصد أسلوبها في مجال الأناقة، ويتمثّل به. كل ذلك زاد البحث عن العلامات التي ارتدتها هذا العام بنسب كبيرة، ومنها Reebook، وBurberry، وVera Wang. أما البحث عن "التوبات الواسعة" التي ترتديها عادةً فقد زاد بنسبة 130%.