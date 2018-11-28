كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - العليا للحج: 1450 شركة وثقت عقودها للعمل بالعمرة

أكد المهندس هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن عدد الشركات السياحية التي وثقت عقودها مع الوكلاء السعوديين للعمل بموسم العمرة وصل إلى 1450 شركة سياحية حتى الآن.

وأضاف عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن آخر موعد لتوثيق عقود العمل بموسم العمرة في 10 ديسمبر الجاري، ولن يقبل أي عقود أخرى بعد ذلك الموعد، موضحا أنه سيتم الإعلان عن عدد التأشيرات المخصصة لكل شركة بعد ذلك.

وأشار أمين إلى أن الشركات بعد توثيق عقودها من وزارة السياحة باعتمادها من وزارة الحج السعودية، ترجع إلى وزارة السياحة المصرية مرة أخرى مصحوبة بخطاب الضمان بموعد غايته 20 ديسمبر، على أن تقوم وزارة السياحة بعد ذلك بإعادة توزيع الفائض من التأشيرات الناتج عن تأخر بعض الشركات عن الموعد النهائي لتقديم عقودها للوزارة بعد اعتمادها من وزارة الحج السعودية.