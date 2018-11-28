كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - جروس يجهز محمود عبد العزيز لمباراة الاتحاد

محمود عبد العزيز

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس، على وضع برنامج تدريبي خاص لمحمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق لتجهيزه لمواجهة الاتحاد السكندري في البطولة العربية لتعويض غياب طارق حامد. ويغيب طارق حامد عن المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري في إياب دور الستة عشر في البطولة العربية والتي ستقام يوم الجمعة المقبل بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثاني.

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