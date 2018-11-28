كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - شوبير: لا توجد لجنة مسابقات بالجبلاية

شوبير

قال أحمد شوبير عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه لا توجد لجنة مسابقات داخل الجبلاية، مشيرًا إلى أن عامر حسين مجرد شخص واحد يصدر قرارات المسابقات.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية:"إن عامر حسين شخصية محترمة ومن أفضل من ينظم مسابقة الدوري، إلا أنه شخص واحد فقط، ولا يعتبر هناك لجنة للمسابقات.

وتابع: لجنة تعني وجود عدد من الأعضاء تجتمع كل أسبوع لإصدار قرارات أو لتوقيع عقوبات على الأندية واللاعبين وليس مجرد شخصية واحدة تدير اللجنة.