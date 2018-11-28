كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - دبي تنبض بالحياة والإحتفالات بمناسبة اليوم الوطني للإمارات

مع اقتراب اليوم الوطني السابع والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة، تستعد دبي للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب الجميع، حيث ستضيء الألعاب النارية سماءها وتزين الأضواء أبراجها وشوارعها. وسيحظى السكّان والزوّار على حد سواء بتجارب جديدة من خلال مجموعة من الحفلات الموسيقية والعروض الترفيهية والتقليدية والأنشطة المتنوعة، بالإضافة إلى الإستفادة من العروض الترويجية المميّزة التي تشهدها المدينة والمراكز التجارية احتفاءً بالإنجازات التي حققتها الدولة على مدار تلك السنوات.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة): "يسعدنا بمناسبة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة أن نعلن عن تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المميزة في مختلف أنحاء الإمارة لإضفاء الأجواء الاحتفالية والمبهجة على الإماراتيين والمقيمين وكذلك زوّار دبي، كما أننا نشكر شركاءنا الاستراتيجيين الذين بذلوا جهودا ً مخلصة حتى يستمتع الجميع بهذه الذكرى الغالية. وندعو جميع السكان والزوار للإحتفال والاستمتاع بالعروض الترفيهية التي ستقام خلال هذه الفترة، مع مراعاة الذهاب إلى الأماكن التي تقام بها الفعاليات مبكراً حتى يتسنى للجميع الاستمتاع بأوقاتهم".

وفي ما يلي قائمة بالفعاليات التي يمكن حضورها لقضاء وقت ممتع برفقة العائلة والأصدقاء.

الحفلات الموسيقية

سيكون الجمهور على موعد لقضاء أسعد الأوقات مع نخبة من النجوم الذين سيحيون احتفالات اليوم الوطني الــ47 لدولة الإمارات. ففي 1 ديسمبر سيطل كل من الفنانة الإماراتية أحلام والفنان وليد الشامي من الساعة 6 مساءً وحتى 10:15 مساءً على جمهورهما في حديقة البرج وسط مدينة دبي لتقديم مجموعة من الأغاني الرائعة التي اشتهروا بها. أما في 2 ديسمبر، فسيُقام في المكان ذاته حفل مشترك يجمع بين الفنانة بلقيس والفنان حسين الجسمي من الساعة 7:30 مساءً حتى 11 مساءً.

ومن جهة أخرى يحيي الفنان حمد العامري حفلاً مميزاً على خشبة المسرح الرئيسي في القرية العالمية ليستمتع الجمهور بأجمل أغانيه بدءاً من الساعة 9 حتى 11 مساء يوم الأحد 2 ديسمبر. يُذكر أن الحفل مجاني لمن يحصل على تذكرة دخول القرية وقيمتها 15 درهماً فقط، فضلاً عن أن الدخول مجاني للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاثة أعوام ولكبار المواطنين فوق 65 عاماً وكذلك للزوّار من أصحاب الهمم.

الألعاب النارية تضيء سماء المدينة

سيشهد سكّان وزوّار دبي مفاجأة خاصة خلال احتفالات اليوم الوطني هذا العام على مدار يومي 1 و 2 ديسمبر، حيث ستضاء السماء فوق ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس في الساعة 8:00 مساءً، ووجهة "السيف" في الساعة 8:30 مساءً، وفي وجهة "لامير" في الساعة 9:00 مساءً. كما سيستمتع زوّار دبي فستيفال سيتي مول مجاناً بعروض الألعاب النارية يوم 2 ديسمبر في تمام الساعة 8:00 و 10:00 مساءً، بالإضافة الى تقديم نسخة خاصة باليوم الوطني من عرض "تخيّل" يعكس روح الإتحاد وتاريخ وتراث الأمة، ومصمم من فنانين موهوبين في مجال التقنيات السمعية والبصرية، والتي يستطيع زوار المركز الإستمتاع بالمشاهدة مجاناً بمنطقة فستيفال باي المتوفر فيها العديد من المطاعم.

فعاليات مميزة في مراكز التسوق

سيشارك مول الإمارات في احتفالات اليوم الوطني بإقامة ثلاثة عروض ترفيهية من 1 حتى 3 ديسمبر، والتي ستُقام في الغاليريا المركزية في تمام الساعة :004 و 6:00 و:00 8 مساءً، بالإضافة إلى ذلك، سيعتلي خشبة المسرح فنانون يقدمون أنشطة تراثية مثل نقش الحناء وفن الخط وعرض الصقور. أما في ابن بطوطة مول، سيقام المجلس التراثي في ردهة الهند، في حين سيتمتع المتسوقون بعروض مذهلة من الفرق الاستعراضية التي تجول جميع الردهات الست، وذلك ابتداءً من 29 نوفمبر حتى 3 ديسمبر.

كما يمكن الاستمتاع بعروض الموسيقى الشعبية الإماراتية في العديد من مراكز التسوق منها؛ مول الإمارات، سيتي سنتر مردف، وسيتي سنتر ديرة، وبوكس بارك، وذا أوتلت فيليدج، وسيتي ووك 2 التي ستمتع زوار هذه المراكز من الساعة 3 بعد الظهر حتى 9 مساءً.

ومن 1 حتى 3 ديسمبر، تصطحب وجهة السيف الزوّار في رحلة عبر الزمن من خلال السوق التقليدي الذي يتجلى فيه التراث الإماراتي. وفي ذات الفترة، سيجسد ممثلون من هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) وغيرها من الهيئات المعنية أدوار البائعين وأصحاب الحِرَف والتجار لبيع القطع النادرة للمارة من الزوّار، وعيش الأجواء الحقيقية لما كان يجري في الأسواق القديمة. وسيستمتع زوّار "السيف" أثناء الاحتفال بباقة من الاستعراضات الترفيهية الحية الخاصة، ومنها عروض فرقة العيالة، وعرض الصياد التقليدي مع الحصول على هدايا بشعار الإمارات كالأوشحة والدبابيس والأعلام.

وفي "سيتي ووك"، ستُقام فعالية "سيتي أوفر درايف" بمناسبة اليوم الوطني. حيث سيتمكن أصحاب السيارات والدراجات المعدلة من زيارة وعرض سياراتهم هناك، كما سيقوم مقهى B’dour Café بإعداد أكبر كعكة حليب في الإمارات (يبلغ طولها 12 متراً تقريباً) على شكل العلم الإماراتي ومزينة بألوانه المختلفة.

أماكن مختلفة للاحتفال باليوم الوطني

سيقدم برج خليفة للجماهير أيضاً في 2 ديسمبر عرضاً خاصاً بــاستخدام LED متزامناً مع الألحان الرائعة للنشيد الوطني عبر تمايل المياه في نافورة دبي، وذلك في تمام الساعة 6 و 7 و 8 مساءً والدخول مجاني.

سيستمع الزوّار بتجربة الجانب الفريد من الثقافة الإماراتية، حيث تعرض مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة فعالية الأمسيات الشعرية التي تنظمها في حديقة البرج، وسط مدينة دبي. ففي 1 ديسمبر، يحيي الأمسية الشعرية الشعراء سعيد الفلاحي وحمد البلوشي وعلي القحطاني أمام الحضور من 5:00 مساءً حتى 6:00 مساءً، أما الأمسية الشعرية المقامة في 2 ديسمبر فيحييها الشعراء سعود المصعبي وهادي المنصوري ومحمد الكعبي من 6:30 مساءً حتى 7:30 مساءً.

وتطلق بلدية دبي مجموعة من الفعاليات في مختلف أنحاء المدينة. ففي 2 ديسمبر، سيضيئ برواز دبي بألوان علم دولة الإمارات، كما سيستمتع الزوّار مجاناً بمشاهدة استعراضات فرقة الفنون الشعبية مع تناول الطعام ونقش الحناء وغير ذلك من مظاهر الضيافة العربية طوال الفترة من الساعة 10 صباحاً حتى 10مساءً. وفي اليومين الأول والثاني من شهر ديسمبر، سيستمتع زوّار حديقة الممزر باستعراض فقرات من الفنون الشعبية وتقديم الأطعمة الإماراتية ونقش الحناء وغيرها من مظاهر الضيافة العربية، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للأطفال من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، كل ذلك بقيمة تذكرة الدخول. وأخيراً، ستشهد مدينة الطفل بحديقة الخور في 2 ديسمبر تقديم فقرات من الفنون الشعبية وقرية التراث واحتفالية زايد وعيد الاتحاد والمسابقات التقليدية من الساعة 10 صباحاً حتى 10 مساءً، وكل ذلك بسعر تذكرة الدخول فقط.

كما تقدم آي إم جي عالم من المغامرات فقرات الرقص الشعبي وكتابة الخط العربي ونقش الحناء طوال اليوم، ويتزين مدخل الحديقة وشوارعها بالأعلام، بالإضافة إلى المطاعم وفناني الرسم على الوجوه وتشكيل البالونات المتجولين.

ويقدِّم استعراض لا بيرل باي دراغون للضيوف خصماً مذهلاً بقيمة 47% على جميع التذاكر للعروض المقامة خلال أسبوع اليوم الوطني. وستُقام العروض من يوم الثلاثاء حتى يوم الجمعة من الساعة 7 مساءً حتى 9:30 مساءً، ويوم السبت من الساعة 4:00 مساءً حتى :007 مساءً حتى 2 ديسمبر.

