كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - الإعدام لـ 3 متهمين بقتل سائق توك توك في المرج

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بالإعدام شنقا لـ3 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق «توك توك» رميا بالرصاص لسرقته في المرج.

وكشف قرار الإحالة في القضية المقيدة برقم 37725 لسنة 2017 جنايات المرج، أن المتهمين "أحمد. ا"، و"أحمد.ح، أمين. إ،" قتلوا المجني عليه علاء سيد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين «فرد خرطوش» وسلاحا أبيض «مطواة» وقاموا باستدراجه لمحل الواقعة وما أن ظفروا به حتى أطلق أولهم عيارا ناريا، وذلك حال تواجد المتهمين الثاني والثالث للشد من أزره قاصدين إزهاق روحه.

وتبين قيام المتهمين بالشروع في سرقة الدراجة البخارية "توك توك" المملوكة له، وكان ذلك بالطريق العام، وحازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحين ناريين.

وخلال التحقيقات قال المتهم الأول، إنه كان يجلس بصحبة المتهمين الثاني والثالث في التاسعة مساء و«اتفقنا نعمل مصلحة علشان مش معنا فلوس ونقوم بتثبيت أحد سائقي التوك توك لسرقة الإيراد اليومي له والتليفون».

وتابع المتهم طلبت من المتهم الثالث إحضار السلاح الناري «فرد خرطوش» لاستخدامه ثم قام المتهم الثاني بركوب «التوك توك» المملوك للمجني عليه من ميدان المطرية وطلب منه التوجه إلى عزبة النخل، وعقب وصولهم سوف أقوم بتصويب السلاح الناري في وجه المجني عليه لبث الرعب في نفسه وسرقة الإيراد والتليفون.

وأضاف المتهم أنه من ضمن الاتفاق أن المتهم الثاني سيقوم بتوجيه السلاح الناري في وجه المجني عليه والمتهم الثالث يقوم بسرقته الإيراد، وأثناء ذلك خرجت طلقة من المتهم الثاني دون قصد فسقط في اللحظة، ولم يكن هناك أية نية لقتله.

وأقر المتهم الثاني: "يوم الواقعة مكنش معانا فلوس نهائي وكانت حالتنا صعبة ومش لاقين نأكل ولا نجيب سجاير فأمين قال ما تيجوا نطلع طلعة ونسرق حد ونقسم الفلوس علينا، فأخبرنا أن يقوم المتهم الأول بركوب «توك توك» من ميدان المطرية إلى عزبة النخل علشان بتوع التكاتك اللي هناك معاهم فلوس وأول ما يوصل هنقوم بسرقة الإيراد".

وأضاف المتهم: "دور المتهم الأول يقتصر على الركوب مع السائق والاتصال بنا حتى الوصول إلى مسرح الجريمة، وإيهام السائق بتثبيته مع المجني عليه، وتابع المتهم أنه عقب وصول المجني عليه (ولسه بقوله أثبت خرجت طلقة نارية من السلاح فسقط قتيلا)".

واستمعت النيابة لأقوال الضابط مجرى التحريات والذي كشف أنه عقب ورود بلاغ لقسم شرطة المرج بمقتل المجني عليه حال استقلاله توك توك وبالانتقال والفحص أن المجني عليه مسجاة على بطنه غارقا في بركة من الدماء وبجانبه «التوك توك» ووجود إصابة في الرأس من الجهة اليسرى.

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن الوفاة حدثت نتيجة الإصابة النارية بيسار الرأس والإذن اليسرى وما صاحبها من كسور بالجمجمة وتهتك بالسحايا والمخ وما صاحبه من نزيف بالمراكز الحيوية بالمخ.