كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - الصحة: وفاة شخص من بين كل 6 مدخنين عالميا

قالت الدكتورة سحر لبيب، مدير إدارة مكافحة التدخين بوزارة الصحة، إنه يوجد شخص من بين كل 6 مواطنين يتوفون سنويا، بسبب التدخين في العالم، لافتة إلى أنه في 2030 سوف تتركز كتلة المدخنين في الدول النامية.

وأشارت لبيب خلال مؤتمر صحفي، عقدته منظمة الصحة العالمية بشأن جهود مكافحة التدخين، إلى إنشاء 27 وحدة في المحافظات لمكافحة التدخين، إضافة إلى إنشاء دليل إرشادي للمساعدة على الإقلاع عن التدخين.

وأكدت أنه تم رصد نسب التدخين في مصر من خلال العديد من المسوح الطبية، مشيرة إلى ضرورة الوعي بخطورة التدخين، لأنه يسبب العديد من الأمراض التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين.

أوضحت أن القانون المصري يمنع الدعاية المباشرة للتبغ، مشيرة إلى أنه يتم التحايل على ذلك من خلال مشاهد الدراما.

وأشارت إلى رفع الضرائب على التبغ ساهم في خفض الاستهلاك للسجائر، لافتة إلى أن القانون يمنع بيعها لأقل من 18 سنة.