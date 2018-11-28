كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 12:52 مساءً - وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس صربيا

نشر المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه بموقع "توتير" صورا للقاء سامح شكرى وزير الخارجية، برئيس جمهورية صربيا، ألكسندر فوتشيتش، ورئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.

وتوجه سامح شكرى، وزير الخارجية، أمس الثلاثاء، إلى العاصمة الصربية بلجراد، فى زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك سامح شكرى، وزير الخارجية صباح اليوم فى مائدة مستديرة ضمت عدداً من رؤساء كبرى الشركات الصربية ورجال الأعمال بمقر نادى الأعمال الصربى Privrednik.

وقال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكرى استعرض خلال كلمته الخطوات الملموسة التى تقوم بها الحكومة المصرية لتطوير بنية الاقتصاد المصرى، منوهًا بأن السوق المصرى يمثل فرصة واعدة للمستثمرين الأجانب، خصوصًا على ضوء سعى الحكومة المصرية لتشييد عدد من المدن الجديدة تكون بمثابة قاطرة للتنمية المستدامة فى البلاد، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، إضافة إلى المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها الأن، لاسيما مشروع تنمية محور قناة السويس باعتباره منفذًا هامًا للقارة الإفريقية.