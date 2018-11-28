مدير تحرير "هن" على مائدة مستديرة لمناقشة سبل توفير بيئة عمل آمنة للصحفيات

في إطار الجهود الرامية إلى مجابهة كافة أشكال العنف الجنسي والتحرش في أماكن العمل يعلن مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي، عن عقده مائدة حوارية وجلسات نقاشية لإيجاد حلول بناءة لإشكالية بيئة العمل غير الآمنة للصحفيات بمصر، ويقع اختيار المركز لهذه القضية الشائكة والملحة جراء تصاعد كسر حاجز الصمت والمسكوت عنه من ويلات للتحرش والعنف والتمييز اللاتي تلاحق أغلب النساء والفتيات العاملات في مجال الإعلام.

وحرصاً من المركز على بناء جسور من التواصل والحوار مع كافة الجهات والوسائل الإعلامية المشتبكة مع حقوق النساء وقضاياهن، من أجل الوقوف مجموعة من التدابير والسياسات تتضمن حماية العاملات في المؤسسات الصحفية والإعلامية من أي شكل من أشكال العنف الجنسي سواء في أماكن العمل أو في أعمالهن الميدانية.

وتأتي هذه المائدة بالتعاون مع لفيف من الخبيرات والخبراء بمجال الصحافة والإعلام والقانون، لمناقشة ورقة سياسات يطرحها المركز يوم السبت الموافق 1 ديسمبر 2018 في تمام الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت القاهرة.

من بينهم الإعلامية بثينة كامل، والصحفية هانيا مهيب، وهدي رشوان مدير تحرير موقع "هن"، والمحامية مها أبو بكر عضوة لجنة الخمسين، ومدير مكتب "سكاي نيوز عربية" بالقاهرة الإعلامي سمير عمر، ونجاد البرعي المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، والصحفي عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، والصحفي أحمد مصطفى مدير تحرير اليوم السابع.

ويحاول مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي بمشاركة الإعلاميين/ات والصحفيين/ات للوصول لصيغه نهائية لحزمة من السياسات تتبناها الوسائل الإعلامية والصحفية لضمان بيئة عمل آمنة وخالية من العنف الجنسي تجاه النساء العاملات بالوسائل الإعلامية.

وتأتي هذه المائدة في سياق أنشطة مركز "تدوين" لدراسات النوع الاجتماعي الخاصة بحملة الـ16 يوماً الدولية المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي يطلقها المركز في يوم 25 نوفمبر 2018 والتي تحمل عنوان (#قتلهم _التحرش).

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