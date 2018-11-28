الكويت تستعد لترخيص "الفياجرا النسائية"

أفادت صحيفة "الراي" الكويتية، أن مصادر صحية أوضحت في حال وجود طلب لتسجيل العقار الصحي الخاص بعلاج ضعف الرغبة الجنسية لدى النساء، المعروف باسم "الفياجرا النسائية"، سيتم دراسته بشكل موسع في القطاع المعني بوزارة الصحة.

وأوضحت الدراسة أن القانون رقم 302 لسنة 80، هو المعني بتنظيم عملية تسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة، في الكويت، حيث يوجد ما يقارب الـ16 متطلب لتسجيل الأدوية والمستحضرات الطبية الجديدة.

وقالت المصادر إن أبرز تلك المتطلبات أن تطلب وكالة الأدوية شهادة مصنع الدواء المراد تسجيله، وشهادة التركيب والتحليل والدراسات الإكلينيكية، فضلًا من متطلبات أخرى.

وأوضحت أن عملية التسجيل تكاد تكون متشابهة في معظم دول العالم، وأنه في حال تقدم وكيل محلي بطلب وملف لتسجيل الدواء المشار إليه، فستتم دراسته وفقًا للإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

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