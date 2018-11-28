بالفيديو| زفة مصرية على أنغام "الدخلاوية" في "PUBG": "الصاحب الفرفوش رزق"

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو للعبة PUBG نشرتها الصفحة التي تضم عدد كبير من محبي اللعبة، "Pubg mob - egypt" والتي تضم ما يزيد عن 46 ألف متابع.

وأظهر الفيديو سيارات اللعبة وهي تسير بطريقة "zig zag" على نهج الزفة المصرية، وفي الخلفية صوت لمهرجان شعبي لفرقة الدخلاوية، وتداول رواد السوشيال ميديا، تعليقا شارح الفيديو معلقين: "أول زفة عربيات في بابجي، التيم الفرفوش رزق، اتصحابنا على واحد عراقي وعرفنا إن فرحه كمان يومين فوجبنا معاه".

وأعاد رواد "فيسبوك" نشر الفيديو لأكثر من 16 ألف مرة، وحاز على كثير من التفاعل عن طريق أكثر من 9 آلاف تعليق، وحوالي 20 ألف إعجاب.

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