بالفيديو| زوجة مصطفى فهمي: "جوزي سي السيد وبيتحكم في لبسي"

نشرت الإعلامية فاتن موسى، زوجة الممثل مصطفى فهمي، لقائها مع برنامج "إم بي سي ترند"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وقالت "فاتن": "هذا الشكل اللبيرالي الموردن، وراه سيد السيد"، موضحة أنه يحاول دائما السيطرة على كافة أمور حياتهما، في اختيار "ديكورات" المنزل، وأماكن التنزه، فضلا عن تحكمه في أزيائها وإطلالتها، ولكنها تتمرد عليه.
وأضافت زوجة حسين فهمي، أنه رغم أن التعامل معه ليس بالأمر السهل، إلا أنه يعوضها بحبه والعديد من التصرفات، لافتة إلى أنهما شخصيات متوافقة، لأنهما من مواليد برج الأسد.
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