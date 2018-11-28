بالصور| طفلة بريطانية تفقد الحياة بسبب والدتها.. "نسيت الفرامل"

دخلت أم بريطانية تدعى كيم رولاندس، في صدمة شديدة للغاية نتيجة فقد ابنتها "كيارا"، صاحبة الـ3 أعوام، إثر تعرضها لحادث بمدينة كارديجان، بمقاطعة ويلز غرب بريطانيا، بحسب ماذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وتركت الأم ابنتها بالسيارة وذهبت لمحل مجاور، دون أن تقوم بتثبيت الفرامل، وعند عودتها لم تعثر على سيارتها، لتتفاجئ بإنزلاق السيارة في النهر والطفلة بداخلها وتكتشف أنها فارقت الحياة.

وقالت الأم إنها غابت لمدة لم تزد عن 3 دقائق، وظنت أن سيارتها سُرقت ولم يكن في مخيلتها أنها في النهر، حيث كانت تحضر للاحتفال بعيد ميلاد طفلتها الثالث.

ويرجح أن الطفلة تحركت من مكانها وبدون قصد ضغطت على الفرامل، لتتحرك السيارة من مكانها، وفقًا لتقرير الطبيب الشرعي.

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