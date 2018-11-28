المصممان فهد وشوق المرزوق: الخروج عن المألوف هو مفتاح النجاح!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - المصممان والشقيقان الكويتيان فهد وشوق المرزوق، صاحبا دار المرزوق المختصة في تصميم الحقائب، استفادا من تنقلهم المستمر بين أوروبا والولايات المتحدة والكويت لابتكار تصاميم تحاكي مختلف الحضارات.

ويمر التصميم في علامة المرزوق بعدة مراحل، تبدأ بالرسم اليدوي، ومن ثم ابتكار النموذج التمثيلي، بعد ذلك يتم استخراج صورة تقريبا عن طريق الحاسوب ولتذهب بعد ذلك للإنتاج.

ومؤخرا شارك الشقيقان المرزوق في ندوة الحوار التي نظمتها مجلة "فوغ العربية" ضمن احتفالية دبي مول بذكرى مرور 10 سنوات على افتتاحه، وكان لكاميرا فوشيا معهما هذا اللقاء..