سارة عبد الرحمن تكشف سر "فستان البلاستيك" في الجونة السينمائي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن التي اشتهرت بصاحبة "الفستان البلاستيك" خلال حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 40، سبب اختيارها خامة البلاستيك لتصميم فستانها الذي ظهرت به في مهرجان "الجونة" السينمائي.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا" إن سبب حضورها مهرجان القاهرة هو دعمها لصديقها المخرج أحمد مجدي في عرض فيلمه "لا أحد هناك" والذي يعرض في المهرجان، موضحة سبب عدم اختياره لها للمشاركة في الفيلم رغم علاقة الصداقة التي تربطهما.

وتحدثت الفنانة سارة عبدالرحمن في فيديو "فوشيا" عن آخر أعمالها الفنية وتفاصيل دورها في فيلم "الكنز 2"، وهل هناك أجزاء أخرى من الفيلم.