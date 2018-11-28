ساندرا بولوك "أثيرية" بفُستان أخضر النّعناع.. من يصدق أنها في 54؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لم تُخيّب الممثلة العالمية الموهوبة "ساندرا بولوك" آمال مُعجبيها في آخر إطلالاتها التي ارتدتها ليلة أمس الثّلاثاء في برلين، عندما أطلقت أجدد أفلامها السينمائية Bird Box من سينما Zoo Palast.

فمن المعروف عن ساندرا أناقتها المعهودة على السّجادات الحمراء، فدائماً ما تخطف انتباه عدسات المُصوّرين بفساتينها الكلاسيكية وبساطة مكياجها ونعومة إكسسواراتها.

انطبقت قاعدة الستايل الذّهبية هذه على إطلالة بولوك ليلة الأمس، فبدت أثيرية بفُستان أوف شولدر من ألبيرتا فيريتي جاء بلون أخضر النّعناع، انسدل على قوامها الرّشيق ليصل طوله إلى الأرض، كما تزيّن بتطريزات معدنية فضّية تكاثفت عند منطقة خصره، وتبعثرت على أنحائه.

ولكي تكتمل إطلالتها الكلاسيكية، اعتمدت النّجمة -54 عاما- الحائزة على جائزة أوسكار تسريحة شعر الكعكة الخلفية، وأبرزت جمالها الطّبيعي بالمكياج المشمشي الهادئ، كما وأبقت مُجوهراتها قليلة، اقتصرت على أقراط الثّرية الفضّية.

وعلى صعيد الحبكة السينمائية، تدور أحداث الفيلم عن قُوّة غاضمة تسحق أعداد هائلة من السّكان حول العالم، لكنّ الشّيء الوحيد المعروف عن هذه القوة هو أنّك إذا رأيتها، ستفقد عقلك وتقتل نفسك.

يُشارُ إلى أنّه تمّ إطلاق الفيلم في صالات السينما الأمريكية في الـ 12 من شهر نوفمبر الجاري، في حين سيتم إطلاقه في صالات السينما البريطانية في الواحد والعشرين من شهر ديسمبر المُقبل.