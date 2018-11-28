تغييرات في الموسم الثّالث من Top Chef.. و"فوشيا" تنقلُ أجواء المنافسة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقتْ MBC1 البرنامح العالميّ للطّهو، والتّنافس بين الطّهاة، بصيغته العربية Top Chef "مش أي شيف"، وذلك خلال احتفالية، أقيمتْ في بيروت، وتضمّنتْ طابعًا ودّيًا صحافيّ النكهة.

وأقيمتْ منافسة بين مجموعة من الصحافيين، الذين وضعوا القلم جانبًا، وتوزّعوا على فرق ثلاثية، ليُظهروا براعتهم في تقديم أشهى أطباق الحلويات، وتزيينها تمامًا، كما يحصل في حلقات البرنامج، حيث كان على الصحافيين الانتهاء من تزيين قوالب الحلوى، خلال 20 دقيقة فقط، ليحكم بعدها أعضاء لجنة التحكيم على الطّعم، والشكل معًا.

ويحمل الموسم الثالث من برنامج Top chef، الذي ينطلق الأربعاء 5 ديسمبر المقبل، تغييرات متنوّعة، بعضها يَطال بنية البرنامج، وهيكليته. فضلاً عن زيادة عدد المشتركين هذه السنة، وسيتجاوز الـ17 متسابقًا، عوضًا عن 15، ممّا سيغيّر من أعداد وترتيب الطّهاة في الفرق، ويرفع من نسبة الحماس بينهم.

وستتألّف لجنة التحكيم الثلاثية، من الشيف العالمي بوبي شين، والشيف اللبنانيّ مارون شديد، والشيف السعوديّ، ومقدّمة البرنامج، منى موصلي.

موقع "فوشيا"، كان حاضرًا في الحدث، وعاد بنقل لمختلف مجريات الأجواء.