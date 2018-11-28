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ابحثي عن أصدقاءَ من هذه الأبراج.. فهم الأكثر وفاءً!

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ساندرا ماهر 0 0

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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قد نحظى بالعديد من الأصدقاء، ولكنّهم لا يكونوا جميعًا مقرّبين منّا، كما أنّه قلّما يكون لدينا أصدقاءٌ يتميّزون بالوفاء والشّهامة، على الرغم من اتّسامهم بصفات أخرى مميّزة.

وهنا قائمة بأكثر الأبراج، التي تعدّ الأكثر وفاءً كأصدقاء، بحسب علماء الفلك:

الثور

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يتميّز برج الثور بتفهّمه لمشاعر أصدقائه، وكيف يكون بجانبهم، وقتما يحتاجون إليه، وعلى الفور. فعلى الرغم من شخصيته غير الاجتماعية إلى حدّ ما، ولا يمكن التنبؤ بها، إلا أنكِ ستجدينه بجانبكِ دائمًا، عند الحاجة إليه، وذلك يرجع إلى اتّسامه بالتّفاني، وكونه أهلًا للثّقة.

السرطان

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على الرغم من أنانيته، إلا أنّ برج السرطان يتميّز بقلب طيب، ويهتمّ بمشاعر كلّ من حوله، ما يجعله أحد أكثر الأبراج وفاءً في الصّداقة.

برج العذراء

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يحبّ هذا البرج جميع الناس، حتى إذا كانوا أعداءه، إذْ يمكن في مرحلة ما، أنْ يبدي اهتمامًا بذلك الشخص، كما أنّه على استعداد لتقديم تضحيات من أجل أصدقائه.

العقرب

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إذ كان لديكِ أصدقاء من برج العقرب، هنيئًا لكِ، فعلى الرغم من أنّه أحيانًا ما يكون حازمًا، وقد يصعب التّعامل معه كصديق، إلا أنّه يكون أوّل شخص يقف بجانبكِ، وقتما تحتاجينه حتى دون طلب منكِ، ودائمًا ما ينجح في اختبار الوفاء، والشّهامة والصّدق أيضًا.

الحوت

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يتميّز بالكرم، وعلى الرّغم أنّه لا يشعر بالرّاحة بشأن التعمّق في الصّداقات، إلا أنّ ذلك لا يمنع حقيقة أنّه من أكثر الأبراج الوفيّة تجاه الأصدقاء.

 

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