بوسي: الوسط الفنيّ مليء بـ"المثليين".. ولن التفتَ لطليقي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكدت الفنانة المصرية، بوسي، أنّ الوسط الفني مليءٌ بالأشخاص، أصحاب الميول الجنسية المثلية، مشيرة، إلى أنّها تتعامل معهم بشكل طبيعيّ، لأنّ ذلك يعتبر حرية شخصية، ولا يحقّ لها التدخّل في أفكار الناس، وآرائهم.

وأضافت "بوسي"، التي أعلنتْ أنّ اسمها الحقيقي "ياسمين"، عبر برنامج "تحت السيطرة"، الذي تقدمه الفنانة اليمنية أروى، وأنّها تفصل شغلها على مشاعرها، لافتة، إلى أنّها لا تفقه شيئًا في السياسة، وهذا ردّ على الضجّة، التي حدثتْ نتيجة ظهورها في فيديو، وهي ترقص بطريقة مثيرة للجدل في شهر رمضان، وبعد حادثة إرهابية سقط فيها ضحايا أيضًا.

كما أوضحتْ الفنانة المصرية، في هذا السياق؛ أنّ طبيعة عملها تصعّب عليها إلغاء أيّ حفل، أو عقد مُبرم مع جهة معيّنة، خلال الظروف الإضطرارية.

وأجابتْ بوسي على سؤال أروى الإفتراضيّ المتعلّق بمشاهدتها لمجموعة من الأشخاص، يعتدون على زوجها السّابق بالضّرب، ماذا ستفعل؟، قائلة بأنّها لن تتدخّل، وستتركه، وتغادر من المكان.

كما تطرّقتْ بوسي، للحديث عن انتشار صور المغنّي محمد حماقي، عبر حساباتها الخاصّة على مواقع التواصل الإجتماعيّ، وسرّ حبّها الكبير له، مؤكّدة، أنّها تحبّه بسبب شخصيته الداعمة، وشعورها بالسعادة خلال التعامل معه، كما تعتبره من أفضل الفنانين في الوطن العربي.

وعلّقتْ بوسي على الصّور، التي انتشرت للفنانة ميس حمدان، وظهرتْ فيها بملابس جريئة، برفقة مجموعة من الأشخاص في الهالوين مؤخرًا، قائلة، بأنّ "حمدان" قد تكون بالغتْ بارتداء هذه الملابس، لكن في النهاية هذه حريّتها الشخصيّة.

وعلى صعيد آخر؛ تستعدّ بوسي لإحياء حفل غنائيّ في الكويت، يوم الجمعة، الموافق 30 من نوفمبر الحاليّ.