ملك ماليزيا يتزوّجُ من ملكة جمال روسيّة بعد اعتناقها الإسلام.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصلتْ ملكة جمال روسيا السابقة، أوكسانا فويفودينا، على لقب السيدة الأولى في ماليزيا، عقب إعلان زواجها من ملك البلاد، السلطان محمد الخامس.

وفي 22 نوفمبر الجاري، أقيم في العاصمة الروسية موسكو، حفل زواح السلطان محمد الخامس، البالغ من العمر 49 عامًا، من أوكسانا فويفودينا، البالغة من العمر 25 عامًا.

وجاءت خطوة زواج سلطان ماليزيا، من ملكة جمال روسيا، بعد تردّد أخبار قوية عن اعتناقِها الإسلام، في وقت سابق من العام العام الجاري.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإنّ فويفودينا الفائزة بلقب ملكة جمال موسكو، في عام 2015، عارضة في الصين وتايلاند.

ولم يكشف ملك ماليزيا، الجالس على العرش منذ عام 2016، حتى الآن، عن كيفية تعرُّفه على زوجته ولقائه بها، واحتفل الزوجان بزفافهما في قاعة للحفلات الموسيقية، بضاحية بارفيخا الراقية في موسكو، كما تمّ منع الكحول نهائيًا في حفل الزّفاف، وارتدى الملك ملابس وطنية ماليزية، وكانت العروس ترتدي فستان زفاف أبيض.

واعتنقتْ ملكة الجمال السابقة الإسلام، في 16 أبريل الماضي، ولا يعرف الكثير عن فويفودينا سوى فوزها في مسابقة ملكة جمال موسكو قبل 3 سنوات، وفقًا لبوابة الأخبار الماليزية، وستعرف في المستقبل باسم ريهانا، أوكسانا جورباتينك، وفقًا لتقارير إعلامية في كوالا لومبار.

ويعتقد أنّها تخرَّجت في كلية الأعمال في الجامعة الروسية للاقتصاد، وليس من الواضح ما إذا كانت قد تزوّجتْ من قبل، لأنّها استخدمتْ لقبها فويفودينا، خلال مسيرتها الباهرة.