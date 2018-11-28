أنباءٌ عن تواجد ياسمين صبري في هذا المكان بعد اختفائها المثير للجدل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اختفتْ الفنانة المصرية، ياسمين صبري، عن الأنظار تمامًا، في الفترة الحالية، حيث لم تكتفِ بغلق جميع حساباتها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بل أغلقتْ هاتفها المحمول أيضًا، لتُكمل مسيرتها في إثارتها للجدل.

وعلم موقع "فوشيا"، من أحد أصدقاء ياسمين صبري، أنّها توجّهتْ إلى كوريا الجنوبية، في زيارة غامضة، لم تُفصحْ عنها، مشيرًا إلى أنّها من المؤكّد أنْ تعود في القريب العاجل، من أجل استكمال أعمالها الفنية في مصر.

واعتادتْ النجمة المصرية، إثارة الجدل، حيث كانت قد أعلنتْ خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، العام الماضي، أنّها تزوّجت من طبيب بمحافظة الإسكندرية، وما أنْ مرّ القليل من الوقت، حتى أعلنتْ انفصالها.

واستغلّ البعض، قيام الفنانة المصرية بغلق جميع حساباتها من على السوشال ميديا، وقاموا بإنشاء صفحات وهمية، باسم الفنانة على "إنستغرام"، بدعوى أنّه الحساب الرسميّ الوحيد لياسمين صبري، ودعمتها صفحة أخرى غير رسمية، للفنانة عائشة بن أحمد.

https://www.instagram.com/yasminey_sabri/?utm_source=ig_profile_share&igshid=nip972gsyniw

وأثارتْ إحدى الصّور لـ"صبري" عبر حساب غير رسميّ لها، قد يخصّ أحد مُحبيها، والتي ظهرتْ فيها بفستان عُرس أبيض، الجدل، ما جعل العديد من المتابعين يتساءلون عن زواجها مرّة ثانية، أم أنّه دور فنيّ جديد لها.

جدير بالذكر، أنه مُقرّر أنْ تخوض ياسمين تجربة البطولة المطلقة الأولى، فى الدراما التلفزيونية فى شهر رمضان المقبل، بمسلسل جديد، تعاقدتْ على بطولته، مع شركة سينرجي، لتعود به إلى الدراما، بعد غيابها رمضان الماضي.

وكانت ياسمين صبري، قد اكتفتْ هذا العام بتقديم فيلمين، "ليلة هنا وسرور"، مع محمد إمام فى عيد الفطر، و"الديزل" مع محمد رمضان، فى عيد الأضحى.