بعد المعطف والجاكيت.. صيحة البافر تنتقلُ إلى الفساتين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يُعدّ الجاكيت بمختلف تصاميمه، قطعة أساسية كلّ شتاء، ومن بين التصاميم المتنوّعة، فإن جاكيت الـ"بافر" يحظى بشعبية خاصّة، ولكن يبدو أنّ موسم الصيحات الغريبة، لم ينتهِ بعد، حتى مع اقتراب إنتهاء عام 2018.

ويبدو أنّ صيحة الـ"بافر" انتقلتْ إلى الفساتين، ويمكنكِ الآن، استبدال الجاكيت بفستان "بافر".

قد يبدو الأمر غريبًا، إلا أنّ ماركة الأزياء الإيطالية الفرنسية "مونكلير" Moncler، قرّرت تسليط الضوء على الصيحة الجديدة في مجموعتها لشتاء 2018، والتي تضمّنتْ عدّة قطع تتميّز بتصميم الـ"بافر" وبألوان لافتة.

وخطف فستان الـ"بافر" الأنظار من بين مختلف القطع في المجموعة، والذي توفّر بلوني الأزرق والورديّ، وأبرز ما يثير الاهتمام بشأن تلك الصيحة، ليس التصميم نفسه، بل حقيقة أنّ هناك سيّدات اعتمدنَ تلك الصّيحة فعلًا.

وأضافتْ "مونكلير" مزيدًا إلى غرابة التصميم، حيث تضمّنتْ مجموعتها قفّازات بتصميم الـ"بافر" أيضًا.

في حين تثير الصّيحة الدهشة، وبعض التّساؤلات، مثل كيف يمكن ارتداء هذا الفستان في أيام الشتاء البارد؟ وهل يمكن تنسيقه مع معطف، أو جاكيت؟!