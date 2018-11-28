كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - الليلة ..النجوم يستدرج بيراميدز على ستاد بتروسبورت بصافرة تونسية

بيراميدز

تختتم اليوم الأربعاء منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى العام مع دقات السابعة مساء حينما يستضيف النجوم نظيره بيراميدز على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين لاسيما بعد أن خسر النجوم من المقاصة بهدفين دون رد فى الجولة الأخيرة وتعادل بيراميدز مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل النجوم المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى مثلهم وخسر 6 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكهم 16 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 12 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 19 هدف وتلقت شباكه 11 هدف ومازال لديه ثلاث مواجهات مؤجلة.

ويأمل أحمد سامى المدير الفنى للنجوم فى العودة لقطار الانتصارات مرة أخرى فى ظل النتائج المتميزة للفريق فى الفترة الاخيرة بإستثناء السقوط أمام المقاصة فيما يسعى العميد حسام حسن المدير الفنى لبيراميدز فى خطف النقاط الثلاث للعودة لملاحقة الزمالك والمقاصة على قمة المسابقة.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم إسناد إدارة مباراة النجوم وبيراميدز، لطاقم حكام تونسى يتكون من سليم بن مصطفى بلخواص حكم ساحة ويعاونه محمد بن محمد باكير ورمزى بن رمضان بن فرج، ونضال بن محمد بن لطيف حكما رابعا.