كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدورى التونسي

الترجي والنجم الساحلي

مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدورى التونسي يواجه الترجى التونسى فريق النجم الساحلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو مرعى ، فى الثالثة عصر اليوم، الأربعاء،على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى التونسي . مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدورى التونسي مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدورى التونسي مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدورى التونسي مشاهدة مباراة الترجي والنجم الساحلي في الدورى التونسي ويدير مباراة الترجى والنجم الساحلى اليوم، طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر، وسيساعد الحكم أمين عمر، سامى هلهل ولطفى أحمد، فضلا عن مراقب اللقاء، وهو رئيس لجنة التحكيم التونسية، عواز الطرابلسي.

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