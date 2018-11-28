كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - اليوم ..قمة نارية بين الترجي والنجم الساحلي فى الدوري التونسي

الترجي

يواجه الترجى التونسى فريق النجم الساحلى المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى عمرو مرعى ، فى الثالثة عصر اليوم، الأربعاء،على ملعب "رادس"، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى التونسي .

ويدير مباراة الترجى والنجم الساحلى اليوم، طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر، وسيساعد الحكم أمين عمر، سامى هلهل ولطفى أحمد، فضلا عن مراقب اللقاء، وهو رئيس لجنة التحكيم التونسية، عواز الطرابلسي.