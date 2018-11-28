كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - فيديو صادم..لحظة طرد سيدة من مطعم في أمريكا لأنها سمراء

تتوالى الحوادث العنصرية في جميع أنحاء الولايات المتحدة، آخرها حادث تعرّضت خلاله امرأة أمريكية ضد أمريكية سمراء؛ الأمر الذي دفع الرابطة الوطنية للنهضة بأمريكا للكشف عن إحصائيات الجرائم، والتي كان حوالي 60% منها مدفوع بأسباب عنصرية.

وطلبت امرأة من بورتوريكو في ولاية أريزونا، الجلوس بجوار امرأة بيضاء في أحد المطاعم، وبمجرد أن تحدثت؛ حتى نهرتها المرأة البيضاء وسبتها بأبشع الألفاظ، وفقًا لصحيفة إندبندنت البريطانية.

وتعجبت السيدة السمراء، قائلة: "لم أعلم أن المقاعد مخصصة لأصحاب البشرة البيضاء فقط!"، فسخرت منها السيدة البيضاء؛ وقالت لها : "نعم، القاع لأصحاب البشرة البيضاء فقط، أفضل أن تكون الأمة كلها ببشرة بيضاء".

وتدخل مدير المطعم، ولكن بشكل مُحبط، فقد طلب من السيدة السمراء مغادرة المطعم، وخلال هذه المناوشات؛ قام أحد الموجودين بالمكان بتصوير ما حدث ونشره على "فيسبوك" وتمت مشاركته أكثر من 30 ألف مرة، وحظي بأكثر من نصف مليون مشاهدة.

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