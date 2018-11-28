كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - شاب أمام كلية البنات جامعة عين شمس ينتظر فتاة ببلالين وبوكيه ورد

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو غريب بشأن شاب يقتحم كلية البنات، أثار اعجاب واستنكار الكثير من قبل متابعين صفحات السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، جاء شاب أمام كلية البنات جامعة عين شمس ينتظر فتاة ببلالين وبوكيه ورد، وبعد ذلك اكتشف الجميع أنه ينتظر زوجته وهي طالبة في الكلية واليوم عيد زواجهما، وحدث بينهما مشكلة قبلها وهو جاء اليوم لكي يصالحها بهذا الشكل.

وظل واقف أمام مبنى الكلية مما جعل الفتيات تقف وتتجمهر بالخارج لتشاهد رد فعل الفتاة عندما تخرج وترى مافعله زوجها ليصالحها، وبالفعل خرجت الفتاة وصفق الفتيات في انبهار، وجاءت ردود الفعل على ماحدث مابين اعجاب واستنكار