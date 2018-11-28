كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - شاهد فتاة تلقن شاب علقة ساخنة أثناء محاولته سرقتها بالإكراه

انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي حول فتاة تلقن شاب علقة ساخنة أثناء محاولته سرقتها بالإكراه، أثار العديد من ردود الفعل من قبل متابعين صفحات السوشيال ميديا.

وفي التفاصيل، ظهر في مقطع الفيديو المتداول محاولة الشاب ويدعى ماجديل دا سيلفيا، البالغ من العمر 18 عامًا،سرقة هاتف الفتاة التي تدعى سبرينا ليتس، ولكنه لم يعلم أنها تجيد فنون القتال.

و كانت الفتاة تقف خارج منزلها عندما تفاجأت بالشاب دا سيلفا، الذي كان برفقة شاب آخر على دراجة نارية، وهو يحاول سرقة هاتفها الخلوي.

ولن يعلم أنه لديها حزام أبيض في فنون القتال من نوع "جيو جوستو"، قرّرت أن تواجه السارق فنجحت بطرحه أرضًا والإمساك به حتى وصلت الشرطة وألقت القبض عليه.