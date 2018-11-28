كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 09:52 صباحاً - بعد طلبها .. الجمهور يقترح أسماء كثيرة لـ نانسى عجرم لتسمية مولودتها

طلبت النجمة اللبنانية نانسي عجرم من جمهورها على صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك"، اقتراح عدد من الأسماء الجميلة لها للاختيار بينها لتسمية مولودتها التي تستعد لاستقباله خلال أيام.

وقالت نانسي عجرم على صفحتها: "في عالم مليء بالأسماء الجميلة، أنا ضائعة تماما عند اختيار اسم لأميرتي القادمة، مساعدة أي شخص؟".

وكانت نانسي عجرم أعلنت منذ فترة عن انتظارها لمولودتها الثالثة خلال لقاء تليفزيوني على قناة "MBC".