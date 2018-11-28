تونس تسجل 17 ألف حالة طلاق خلال عام

سجلت تونس، خلال السنة القضائية 2016/2017، 16 ألفا و452 حالة طلاق، أي بمعدل 1371 حالة شهريا.
وبحسب إحصائيات نشرتها جريدة الصباح التونسية، فإن أكبر عدد حالات للطلاق بناء على رغبة أحد الزوجين بلغ 7741 حالة، في حين تم تسجيل 6878 بالتراضي، و1833 حالة طلاق للضرر.
وأوضحت الصحيفة أن عدد حالات الطلاق ارتفعت بزيادة 820 حالة بين عامي 2016 و2017.
وبحسب "سكاي نيوز"، أشارت دراسات إلى أن المشاكل الاجتماعية والمادية والجنسية، فضلا عن مشاكل أخرى مثل فارق السن بين الزوجين والتفاوت في المستوى التعليمي والإكثار من شرب الكحول، هي من أبرز أسباب الانفصال بين القرينين، وفق ما ذكرت صحيفة "الجريدة" التونسية.
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