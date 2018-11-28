مشاعل الشحي وأحمد خميس يقلدان فرح الهادي وعقيل الرئيسي.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - صرح الإعلامي الإماراتي أحمد خميس بأنه سيقيم حفل زفاف ثاني هو وزوجته الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي فور تخرجهما من الجامعة.

وقال خميس، في مقطع فيديو عبر حسابه في سناب شات: "شوفي إن شاء الله بعد ما نتخرج أنا وأنتي من الجامعة راح نسوي عرس.. العرس المفروض نسويه مو العرس اللي صار لنا لمدة أسبوع وما تهنينا بهذا العرس".

وأضاف: "وهذا هيكون العرس اللي بتمناه وألبسك خاتم جديد.. فستأنسي وتخرجي وانجحي وبعد ذلك راح نسوي العرس".

ومن جانبها أعربت مشاعل عن سعادتها بهذا الخبر، معلنة عودتها إلى مواقع التواصل الإجتماعي، معلقة: "اليوم رجعت رجعة قوية لسناب شات بعد غيبة طويلة.. الصراحة الصراحة السبب مو الجامعة.. نفسيتي كانت وايد تعبانة وكنت مريضة بس الحين أنا الحمد لله بخير وأحمد مو مقصر معاي".

وجاء هذا التصريح لأحمد خميس، بعد أيام قليلة من إعلان الثنائي الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها عقيل الرئيسي لإقامة حفل زفاف ثان بالتزامن مع ذكرى زواجهما الأولى، فهل يقصد مشاعل وخميس تقليدهما؟