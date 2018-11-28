منى حسين: الدراما الخليجية تعيش أزمة و"شللية".. وهذه جنسيتي الحقيقية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية منى حسين، المقيمة في الكويت، عن سبب ابتعادها عن الساحة الفنية طوال الفترة الماضية، موضحة أن الأزمة التي تمر بها الدراما الخليجية كان لها دور كبير في ذلك.

وقالت منى في تصريحات تلفزيونية: "وايد حزينة على المستوى اللي وصلت ليه الدارما الخليجية بشكل عام.. وأنا لما بدأت كانت بداية قوية عشان كان فيه إنتاج قوي وأعمال وكتاب قويين وكانت أغلب الأعمال الدرامية ناجحة".

وأضافت: "حاليًا في أزمة بالدراما الخليجية بشكل عام.. وشوية نقدر نقول إنه بقى فيه شللية اكثر من الأول في الوسط الفني.. وفي ناس أبعدتني أو مو حابة وجودي وأنا ساعدتهم في ذلك لأني بحب راحة البال وما بحب المشاكل فوخرت".

وتابعت منى حسين: "مشكلتي مع نفسي مو مع المنتجين يمكن أنا سمعت للناس اللي عايزين يبعدوني عن الساحة.. وكمان مقارنة بالسنوات الماضية نرى أن الأعمال الخليجية قلت بعد ما كانت ٢٥ عملاً أصبحت ٦ أو ٧ فقط والفنانين عددهم زاد".

وكشفت عن جنسيتها الحقيقة، مبينة أنها مصرية الأصل، معلقة: "أنا عمري ما أنكرت إني مصرية.. وأنا ما أحب إللي ينكر أصله.. في النهاية كله بيتعرف وهطلع كدابة فليش أنكر؟".