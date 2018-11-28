آمبر هيرد بإطلالة مذهلة من فالنتينو في افتتاح فيلم "آكوامان".. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حضرت الممثلة الأميركية، آمبر هيرد، العرض الأول لفيلم "أكوامان" في لندن، وتألقت على السجادة بفستان أنيق من فالنتينو، وقد اقتبست الممثلة إطلالتها من شخصيتها المحيطية "ميرا" في الفيلم المقتبس من القصص المصورة لـ DC Comics، ونسقت مع فستانها غطاء رأس مطابق يشبه قبعة السباحة.

واختارت "هيرد" فستانًا أخضر اللون، مطرز بتطريزات ذهبية براقة من مجموعة خريف وشتاء 2018 من فالنتينو، يتميز بخط عنق عميق وفتحات جانبية، وقد نسقته مع مجوهرات فيكتورية عتيقة، بما في ذلك أقراط مصنوعة من الأحجار الكريمة واللؤلؤ الفيروزي.

وأنهت هيرد إطلالتها بارتداء غطاء رأس مطابق من تصميم فالنتينو، والذي وصفته ستايليست النجمة على حسابها في إنستغرام بأجمل قبعة سباحة سوف ترينها على الإطلاق.

وتم عرض الزي كاملاً على مدرج فالنتينو في يوليو الماضي، واختارته النجمة نظرًا لكونه يعكس نمط حياة شخصية آمبر في الفيلم والتي تعيش في المحيط.