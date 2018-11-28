10 مواد غذائية تُعدّل و تعزز مزاجك  إذا اضطرب.. جربيها

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - معروف أن افتقار نظام الاكل الى المغذيات والفيتامينات الرئيسية يمكن ان يتسبب في نوبات من تعكير المزاج الذي قد تحيّرك أ سبابها.

ولهذا السبب فقد نصح خبراء موقع بابا ميل من يعانون من القلق والاكتئاب والاجهاد وغيرها من حالات المزاج السيء باستخدام عشر مواد غذائية قالوا انها تساعدفي الهدوء وتعديل المزاج.

فيتامين د

الجسم وحده هو من يستطيع صنع فيتامين د من خلال التعرض لاشعة الشمس. وعليه يُفضل التعرض للشمس على الاقل 20 دقيقة في اليوم وان تعذر ذلك فيُنصح بتناول 2000 وحدة دولية في اليوم من مكملات فيتامين د. كما أنه يتوفر ايضا في الاسماك الدهنية والجبن والبيض والفطر والحبوب وحليب الصويا.

اوميغا 3S

حسب الابحاث النظرية فان احماض اوميغا 3 تلعب دورا مهما في صحة الدماغ وخاصة فيما يتعلق بتحسين اعراض الاكتئاب والاداء المعرفي. ولذلك ينصحون باكل الاسماك الدهنية مثل السلمون والرنجة والمكسرات والبذور مثل بذور الكتان والشيا والجوز واللوز.

فيتامين B6

يلعب هذا الفيتامين دورا هاما في العديد من الوظائف الجسدية والنفسية ويحمي من الاصابة باضطرابات عصبية بما فيها الاكتئاب.

ومعروف أن السيدات اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل يفقدن فيتامينات B و B6

لذلك ينصحون بتناول المكملات مثل المأكولات البحرية واللحوم الخالية من الدهن والبيض والدواجن والبقوليات ومنتجات الصويا وكلها من المصادر الهامة لهذا الفيتامين.

فيتامين ب 3

هذا الفيتامين يساهم في انتاج السيروتونين الذي يعتبر ناقلا عصبيا يسمح لخلايا الدماغ وغيرها من الخلايا الجهاز العصبي بالاتصال. وقلته ترتبط بالاكتئاب.

يمكن العثور عليه في الفطر والفول السوداني والدواجن والاسماك والبازلاء والبطاطا والمعكرونة والحليب والجبن.

المغنيسيوم

يساعد على الاسترخاء ويقي من الامساك ويلين العضلات. كما أن له دورا رئيسيا في انتاج هرمونات الدماغ. يُحصل عليه من الفاصوليا المجففة والمكسرات والخضروات الورقية الداكنة والحبوب الكاملة كما يمكن تناول مكمل غذائي بنسبة 320-450 مجم يوميا.

فيتامين سي

وجدت الكثير من البحوث ان فيتامين ج له صله بالمزا ج والوظائف المعرفية وخاصة عند كبار السن. وهو موجود في الاطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج كالبرتقال والفراولة وبراعم بروكسل وفلفل الجرس والبروكلي والطماطم والبقدونس.

فيتامين B12

هذا الفيتامين يساعد على تعزيز المزاج والطاقة ويحارب الاكتئاب. وللمحافظة على مستوى كاف منه ، اضيفي السردين وكبد البقر ولحم الضأن والبيض وجبن الفيتا. وان كنت نباتية فركزي على الجبن في نظامك الغذائي.

حمض الفوليك

يسمى ايضا فيتامين B9 ويساعد الجسم على تكوين الخلايا الجديدة . هو بالتأكيد مهم للحوامل ونقصه يتسبب في الكآبة. بالامكان الحصول عليه في الخضار الورقية الخضراء والحمضيات والفاصوليا والارز والمعكرونة والحبوب.

الحديد

من اكبر علامات نقص الحديد هي الطاقة المنخفضة وتغيرات المزاج اضافة الى التعب المزمن. علما بان الكمية الموصى بها من الحديد هي 18 ملغ للنساء في سن الانجاب و25 ملغ للنساء الحوامل. يمكن اللحصول عليها من البروتين الحيواني والعدس والكبد والسبانخ واطعمة الصويا والحليب والحبوب.

الكروم

يحتاج البشر الى كمية صغيرة جدا من هذا العنصر المعدني الذي يساعد على نحقيق التوازن بين مستويات السكر في الدم وهذا بدوره يعمل على استقرار المزاج. وهو متوفر في البروتيانات الحيوانية والبطاطس.