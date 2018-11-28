كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - تفاصيل الشراكة بين موانئ دبي وهيئة قناة السويس

كتبت : شيرين عصملي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الشراكة المزعمة بين هيئة موانىء قناة السويس، وموانىء دبي العالمية ستكون بنسبة 51% لقناة السويس، و49% لموانىء دبي.

وأوضح "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة في اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، أن الاتفاق النهائي لم يوقع بعد، ولكن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، مضيفا أن موانىء دبي ستقوم بالحصول على جزء من شمال غرب قناة السويس لتطويره.