كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - هيئة النظافة بالجيزة ترفع 4 آلاف طن قمامة يوميا

كتبت : شيرين عصملي

أعلن شفيق جلال حسن، رئيس هيئة النظافة والتجميل بمحافظة الجيزة؛ التعاقد مع شركات للجمع المنزلي للقمامة بالمناطق الأكثر كثافة في المخلفات.

وأضاف رئيس هيئة النظافة خلال برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع على قناة «سي بي سي»، انه تم أيضا تدعيم الهيئة بـ500 عامل كنس يومي، ورفع 4 آلاف طن قمامة يوميًا من أحياء المحافظة.

وتابع :"مهما أعطينا عامل النظافة من أجر لن نوفيه حقه، والجمع المنزلي هو الحل لمشكلة النظافة، فهناك تطور ملحوظ في منظومة رفع القمامة".