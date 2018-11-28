كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - تعرف على أسباب بطء الإنترنت في مصر-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

أرجع المهندس هشام العلايلي، الرئيس السابق للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أسباب بطء سرعة الإنترنت في مصر مقارنة بدول العالم، إلى تدنى الخدمة التحتية.

وقال «العلايلي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، إن البنية التحتية في حاجة إلى تطوير يتواكب مع الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت.

وأكد أنه يجب على الدولة إلزام شركات الإنترنت بتقديم خدمة مناسبة مقابل الرسوم التي يحصلون عليها، موضحا أنه يجب ربط مستوى الخدمة بما يقابلها من أموال، وأضاف: «يجب وضع مستوى أدنى لسرعات الإنترنت وعلى الشركات الالتزام بها، وفي حالة مخالفتها ذلك يجب معاقبتها، لضمان وصول الخدمة التي يدفع المواطن مقابل مادي عنها، لربط الخدمة بالأسعار».