كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - نائب يطالب بتحديد مواعيد لغلق الكافيهات والمقاهي بالمحافظات

كتبت : شيرين عصملي

طالب يسري الأسيوطي، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الدولة بتحديد مواعيد محددة لغلق الكافيهات والمقاهي والمحال التجارية في كافة المحافظات، لحماية سكان العقارات وإتاحة الفرصة للطلبة للمذاكرة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، :«نطلق على لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان بأنها لجنة الصنايعية، وأعضائها نواب الشارع وشايفين كل اللى بيحصل فيه»، والأحياء هي المسئولة عن إصدار تراخيص الأنشطة التجارية داخل العقارات.

وأكد انه يجب إبعاد المقاهي عن الكتلة السكانية، مع تحديد مواعيد محددة لفتحها وغلقها وفى أمريكا وغيرها الجميع ملتزم بمواعيد فتح المقاهي والمحال التجارية وغلقها.