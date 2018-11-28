كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - وزارة الآثار عن إضاءة الأهرامات بعلم السعودية: "فوتوشوب"

كتبت : شيرين عصملي

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعى للأهرامات وعليها العلم السعودي «فوتوشوب».

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، أن الفوتوشوب كان لإحداث الفتنة بين الدولتين مصر والسعودية.