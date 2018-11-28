كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - صبري فواز : أنا فوضوي ومش بحب القوانين والإلتزمات
كتبت : انجي بيومي
قال الفنان والمؤلف والمخرج المسرحى صبرى فواز، عندما تكبر علاقات ونجاحات الإنسان فإنه يكون في حالة أشبه بالسجن، موضحا: «أما تكبر علاقات ونجاحات الشخص بيتسجن شوية».
وأوضح "فواز"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «أوقات الشخص دا مش بيكون على راحته علشان ممثل معروف والناس بتركز معاك، وأي علاقات في الدنيا لازم تكون مراعي الأخر ومش بتكون على راحتك».
وأضاف: «جزء الاستمتاع عندي والفوضى اللي بحبها مش موجودة، علشان أنا فوضوي ومش بحب القوانين والالتزامات والكتمة، وعايش مع الحاجات دي غصب عني»، مؤكدا: «جزء كبير من استمتعي بالحياة فقدته».
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