كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - صبري فواز : أنا فوضوي ومش بحب القوانين والإلتزمات

كتبت : انجي بيومي

قال الفنان والمؤلف والمخرج المسرحى صبرى فواز، عندما تكبر علاقات ونجاحات الإنسان فإنه يكون في حالة أشبه بالسجن، موضحا: «أما تكبر علاقات ونجاحات الشخص بيتسجن شوية».

وأوضح "فواز"، خلال استضافته ببرنامج "90 دقيقية"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "المحور"،: «أوقات الشخص دا مش بيكون على راحته علشان ممثل معروف والناس بتركز معاك، وأي علاقات في الدنيا لازم تكون مراعي الأخر ومش بتكون على راحتك».

وأضاف: «جزء الاستمتاع عندي والفوضى اللي بحبها مش موجودة، علشان أنا فوضوي ومش بحب القوانين والالتزامات والكتمة، وعايش مع الحاجات دي غصب عني»، مؤكدا: «جزء كبير من استمتعي بالحياة فقدته».