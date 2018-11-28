كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - تعرف على أسباب التهاب المفاصل والعظام

قال الدكتور أحمد وجيه، استشارى العظام، إن شكوى الناس من المفاصل والعظام كثرت بسبب ضغوط العمل.

وأكد وجبه فى حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن تقوص العظام يأتى بسبب الأوضاع الخاطئة فى الجلوس .

وأوضح وجيه أن الجلوس لفترات طويلة يتسبب فى مشاكل كبيرة فى فقرات الظهر، وأن جميع أمراض العظام، والمفاصل ناتجة عن مشاكل ميكانيكية.

وقال وجيه، إنه لا يجب ثني الركبة بزاوية أقل من 90 درجة لفترة طويلة، مشيرًا أن ضرورة تقوية عضلات الظهر بالتمارين المختلفة.

وأضاف أن تكرار الالتهاب وعدم العلاج يمكن أن يتسبب فى الخشونة والانزلاق الغضروفي، مؤكدًا أن إهمال علاج إلتهاب الأعصاب يؤدى إلى الانزلاق الغضروفى.

ونصح وجيه المرضى بممارسة الرياضة بشكل كبير، مشيرًا أن اختيار المقعد المناسب يساعد فى تلافي أمراض الظهر .