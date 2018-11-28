كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - آلاف الفرنسيين يتظاهرون لرحيل ماكرون السبت المقبل

كتبت : شيرين عصملي

قالت الكاتبة الصحفية فابيولا بدوي، من باريس، إن فرنسا بها نحو 8 ملايين مواطن يقفون عند حد الفقر، و150 ألف مواطن ينامون في الشوارع.

وأكدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن الأوضاع حاليا هادئة في الشارع الفرنسي والحركة الجماهيرية كانت حددت موعدا للتظاهر في الأول من ديسمبر المقبل.

وأوضحت أن الفرنسيين يرون أن ماكرون تحدث من كوكب آخر تماما بعيدا عن واقع المتظاهرين ومن المتوقع نزول الآلاف منهم في الشوارع والساحات السبت المقبل للمطالبة برحيل ماكرون.