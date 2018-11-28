كتب ياسر ابراهيم - الأربعاء 28 نوفنبر 2018 08:04 صباحاً - استنكار من الشباب بسبب غلق المقاهي بعد الساعة 12 ليلا-فيديو

كتبت : شيرين عصملي

استنكر الشباب غلق المقاهي بعد الساعة 12 ليلا، معبرين بـ"هنقعد فين بعد الساعة 12 بليل؟".

بهذه الجملة البسيطة أعلن عدد من الشباب خلال التقرير الذي عرضه الإعلامي سيد علي مقدم برنامج «حضرة المواطن» المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، رفضهم التام للاقتراح المقدم من أحد نواب مجلس النواب يطالب فيه بغلق المقاهي والكافيهات والمحال التجارية بعد الساعة 12 ليلا.

وقال أحد الشباب إن الفكرة سيئة وأين يجلس الشباب، موضحا «أنا لو نازل مع أصدقائي هنقعد فين لما المقاهى تقفل بعد الساعة 12 ليلا، ده إحنا بنام الساعة 4 صباحا.. هنروح فين؟».

فيما أيد عدد من الفتيات قرار غلق المقاهي بعد الساعة 12 ليلا، كنوع من الهدوء والاستيقاظ مبكرا للتوجه إلى العمل.